Eva Grimaldi e Simone Susinna, flirt in Honduras? Il modello replica all’attrice

Tra Eva Grimaldi e Simone Susinna è accaduto qualcosa in Honduras durante l’Isola dei Famosi 2017 che li ha visti entrambi protagonisti? Dopo le rivelazioni dell’attrice, è arrivata la smentita del modello siciliano.

EVA GRIMALDI E SIMONE SUSINNA, LA SMENTITA

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del Messaggero Tv, Eva Grimaldi ha detto: “Lui probabilmente lo smentirà… ma ecco, delle avances ci sono state. All’inizio parlavamo molto, fitto fitto, gli davo dei consigli, e lui si avvicinava sempre di più, sempre di più, diciamo che mi stava molto vicina”.

All’attrice, Simone Susinna ha replicato, smentendo tutto, nel corso del programma Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio e condotto da Giada Di Miceli.

“C’è solo da ridere! Ovviamente Eva è una bellissima donna, ma ha il doppio della mia età. Voleva un po’ di visibilità, notorietà per far parlare un po’ di sé e ha inventato questa cosa”.

Simone Susinna ha poi spiegato di non aver avuto un vero flirt con nessuna delle donne presenti sull’Isola: “Non ho avuto nessun riscontro con nessuna donna sull’Isola perché nessuna mi ha colpito veramente. Perché io sono andato lì con una mentalità di non avere nessun tipo di rapporto. Non c’era materia prima, nessuna mi ha preso, erano bellissime donne ma nessuna rispecchiava i miei canoni”.