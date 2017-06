Stefano De Martino commuove: le parole su Santiago da padre separato emozionano tutti!

Stefano De Martino non è riuscito a trattenere l’emozione di fronte a quattro padri separati che hanno chiesto l’aiuto di Selfie – Le cose cambiano per cambiare look e dare il via ad una nuova fase della loro vita dopo la traumatica esperienza del divorzio.

STEFANO DE MARTINO, L’EMOZIONE PER SANTIAGO

Nella puntata in onda di Selfie – Le cose cambiano, Simona Ventura ha accolto in studio quattro padri separati che, non riuscendo a mantenersi, grazie ad un’iniziativa dell’associazione Giuditta che aiuta le persone separate, sono andati a vivere insieme. Per dare il via alla loro nuova vita, la responsabile dell’associazione ha chiesto a Selfie di aiutarli a cambiare il loro look in modo che il cambiamento possa essere sia interiore che esteriore.

Simona Ventura chiede così un parere a Stefano De Martino, toccato profondamente dalla storia. Il ballerino napoletano fa inizialmente fatica a trattenere l’emozione. Poi, però, riesce a parlare emozionando tutti: “E’ tosta, io sono un privilegiato per il lavoro che faccio, ho capito che loro vivono insieme perché non riescono a mantenersi, hanno una forza per cui meritano rispetto e aiuto. Per me è più facile perchè grazie al mio lavoro riesco a compensare il tempo che non trascorro con lui. A volte basta prendere la macchina, organizzare una gita per regalare a tuo figlio un momento di gioia. Quando non si hanno le possibilità economiche per farlo è difficile soprattutto perchè davanti ai figli devi nascondere la malinconia e mostrarti spensierato anche quando non lo sei e loro lo sanno quando non lo sei”.

La richiesta è stata poi accettatat dalle tre coppie di mentori ma i quattro padri separati hanno scelto di farsi seguire proprio da Stefano De Martino e Bernardo Corradi.

#selfie Molti lo giudicano e lo criticano ma #stefanodemartino è davvero un uomo e un papà speciale… I suoi occhi lucidi parlano.. — _♡_ (@__Enrica__) 9 giugno 2017