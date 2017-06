Belen Rodriguez contro Virginia Raffaele: “Quando mi imita è volgare”

Belen Rodriguez si scaglia contro Virginia Raffaele per la sua imitazione. La showgirl argentina ha sempre reagito con ironia alle imitazioni di Virginia Raffaele che, calandosi nei panni di Belen Rodriguez, ha sempre ottenuto un grandissimo successo. Stavolta, però, Belen non nasconde la sua delusione rivelando di aver trovato un po’ volgare la sua imitazione all’interno del programma della Raffaele “Facciamo che io ero”.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Libero, Belen Rodriguez, oltre ad aver parlato della sua carriera e del successo che, da dieci anni, porta a casa qualunque cosa faccia, ha commentato anche l’imitazione che di lei fa Virginia Raffaele.

“Non mi sta più simpatica quell’ imitazione. Lei ha un talento smisurato, ma se un personaggio ti ha portato al successo lo devi anche rispettare. Se fai tante puntate con la parodia di Belen, o di altre, perché a me pare che non si rinnovi mai, non ci puoi massacrare così sempre. All’ inizio era leggera, adesso è troppo. Si è persa nell’ emulazione, ora si diverte più a fare vedere la sua coscia per dimostrare che anche lei ha una fisicità notevole, per mostrare le sue di gambe. È decaduta nella volgarità. Scontata, banale”.

C’è, in particolare, un episodio che ha ferito particolarmente la Rodriguez.

“Nell’ annunciare l’ imitazione di Sabrina Ferilli ha detto, più o meno: “Vi presento questa attrice che senza fare sesso online è famosa lo stesso”. Cosa? Mi sono sentita ferita. Non ho mai nascosto quanto ho sofferto per la pubblicazione di quell’ atto vigliacco fatto dal mio ex fidanzato quando ero molto giovane, quando avevo accettato di fare l’ amore con il mio uomo – che non si può chiamare uomo – davanti a una videocamera. Un errore. Sono stata male tre mesi, chiusa in casa. Le parole di Virginia sono un’ offesa alle donne, una di loro si è tolta la vita per la vergogna. Se sei una comica punti alla felicità, a furia di ripeterti è ovvio che devi diventare sempre più pesante. Non fai più ridere. Invece fai arrabbiare tutti i personaggi che imiti”.