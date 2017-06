Grande Fratello Vip: arriva la showgirl più amata dagli italiani?

Si scaldano i motori del Grande Fratello Vip che tornerà in onda a settembre. Al timone del reality show ci sarà ancora una volta Ilary Blasi che sarà affiancata da Alfonso Signorini. Chi saranno i concorrenti? Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali ma i nomi che circolano sono clamorosi.

GRANDE FRATELLO VIP, MATILDE BRANDI SI CANDIDA

A varcare la porta rossa di Cinecittà potrebbero essere Giulia De Lellis e Karina Cascella. I nomi della fidanzata di Andrea Damante e dell’ex opinionista di Uomini e Donne circolano da tempo. Le due garantiribbero discussioni e colpi di scena al reality essendo state già le protagonistte di accesi battibecchi nel salotto di Pomeriggio Cinque. Nella casa del Grande Fratello Vip, inoltre, potrebbe sbarcare anche Cristina Buccino e sua sorella.

Nelle ultime ore si candidata anche Matile Brandi, ballerina e shogirl amatissima dal pubblico che, dopo essere diventata mamma di due gemelle ha deciso di fare un passo indietro e dedicarsi alla famiglia.

“Tornassi indietro, darei ancora la precedenza alle mie figlie. Nel mio ambiente, quando fai scelte così magari perdi dei treni, ma vederle crescere è uno spettacolo, ne vale sempre la pena. Ho rinunciato a proposte, soldi e popolarità. In questi anni mi sono stati proposti due reality, ma entrambi imponevano di stare a lungo lontana da casa, in un caso addirittura all’estero. Che senso avrebbe avuto partire per poi mostrarmi alle telecamere in lacrime per la nostalgia delle mie figlie?”, ha dichiarato al settimanale Oggi.

“Sarei pronta a tornare, anche in un reality. Tipo il Grande Fratello Vip. Già mi vedo a svegliarmi presto per dare lezioni di ballo agli altri concorrenti. Il reality può essere un modo per tornare in pista. Ho fatto la tv più bella che si sia fatta in Italia, ma oggi non esiste più, non c’è più quella dedizione. Io, ancora adesso, prendo lezioni di canto, di ballo. Ma per certi meriti oggi non c’è spazio. In tempi di tagli, il corpo di ballo è la prima cosa che salta. E così ci ritroviamo con una tv piena di chiacchiericcio”, ha concluso la Brandi.