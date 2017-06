Emma Marrone, arriva la confessione a cuore aperto sull’amore

Emma Marrone continua ad essere la protagonista del gossip. La cantante salentina, ancora single, continua ad essere accostata a Stefano De Martino. Nonostante i fans li vogliano insieme, ad oggi, non ci sono prove di un ritorno di fiamma anche se i rapporti tra i due sembrano essere tornati sereni. Sempre più sulla cresta dell’onda anche lavorativamente parlando, Emma Marrone che ha portato a casa anche il disco d’oro per il singolo “Il paradiso non esiste”, si è lasciata andare ad una confessione d’amore ai microfoni de La Repubblica.

EMMA MARRONE, LA CONFESSIONE SULL’AMORE

Reduce dal grande successo ottenuto sul palco del concerto di Radio Italia, Emma Marrone ha voluto ringraziare tutti i suoi fans per l’enorme affetto che le dimostrano. «Grazie a tutti gli amici di @radioitalia e un bacio immenso a tutte le persone che erano in piazza e che mi hanno seguita da casa #mimancatetanto #lamusicaepiuforte#rilive».

Seguitissima anche dal mondo del gossip, ai microfoni di Repubblica, Emma ha parlato così dell’amore: “Per conquistarmi basterebbe un gelato”. La salentina, poi, ha aggiunto: “io mi vedo sempre come la ragazzina scappata dalla provincia, mentre gli uomini, mi dicono le mie amiche, mi percepiscono come una donna costruita, di potere, posso fare paura”.

Sulla seduzione, invece, ha detto: “Quando due persone si prendono subito, le tattiche servono solo a divertisi. Sai già che c’è qualcosa. In ogni caso, vale sempre la vecchia regola: fagli credere che è stato lui a prendere l’iniziativa”.

Emma non ha mai nascosto neanche il grande desiderio di avere un figlio. A tal proposito, però, afferma di volere un uomo che riesca a fare il padre anche se l’amore dovesse finire: “Io ho sempre desiderato un figlio, ma vorrei anche che avesse un padre all’altezza. Una storia d’amore può finire, due persone possono non amarsi più, ma devi fidarti dell’uomo con cui fai un bambino, devi essere certa che continuerà a essere padre”.

Riuscirà a trovarlo?