Laura Freddi: “Ho sognato questa bambina per tanto tempo”

È una femminuccia la prima figlia di Laura Freddi e Leonardo D’Amico. La piccola, che dovrebbe nascere i primi di Gennaio, si chiamerà Ginevra (se vince il papà) o Ludovica (se vince mamma Laura). Ma in ogni caso sarà la vera principessa di casa perché arriverà dopo tanta, tantissima attesa.

“Ho inseguito questo bambino per tanto tempo. Ho conosciuto il mio compagno che avevo già 40 anni, non è stato semplice – ha raccontato Laura Feddi, 45 anni – Ho lasciato che le cose andassero. Ho scoperto di essere incinta il giorno del mio compleanno. Avrei dovuto fare delle cure, sistemare dei problemini. Una volta sistemato il problema, non ho dovuto accanirmi così tanto. Ringrazio Dio”.

Quelle due linee sul test sono state per lei il regalo più grande e il coronamento di un sogno: “Ho avuto i segnali che una donna si sente. Ho sentito il bisogno di fare un test di gravidanza. Ho concepito questo bambino a 44 anni, un mese prima del mio compleanno”.

Intervistata da Barbara D’Urso, la Freddi ha risposto anche alla domanda su un eventuale matrimonio con il compagno: “Se riesci a convincerlo a sposarmi, io mi sposo qui!“.