Kate Middleton: prima foto col terzo real pancino

Finalmente l’iperemesi gravidica si è attenuata, e Kate Middleton può tornare a farsi vedere dai sudditi inglesi e a partecipare agli eventi.

Il terzo pancino della Duchessa di Cambridge è così spuntato, in tutta la sua eleganza, in occasione del gala di beneficenza tenuto in onore del The Anna Freud National Centre for Children and Families dove Kate ha potuto incontrare i bambini e le loro famiglie.

Un lungo abito scuro firmato Diane Von Furstenberg già indossato nel 2014, quando la Duchessa era incinta della piccola Charlotte, ha messo in evidenza la gravidanza in corso, che si concluderà il prossimo aprile.

Peter Fonagy, chief executive dell’associazione, ha sottolineato l’interesse di Kate per la salute mentale delle mamme: “Cerchiamo di intervenire il prima possibile nelle vite dei bambini per migliorare il loro benessere mentale. La duchessa di Cambridge è convinta che la salute mentale delle mamme giochi un ruolo importante e che queste dovrebbero essere supportate in modo che supportino a loro volta i bambini“.