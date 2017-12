Melissa Satta: “Mi manca non poter andare fuori con mio marito”

Moglie e mamma felice e donna di successo. Melissa Satta, a 31 anni, è una donna serena e grata per il successo che è riuscita ad ottenere in questi anni. Da quando ballava sul bancone di Striscia la Notizia sono passati diversi anni e di strada ne ha fatta tanta diventando sempre più popolare e amata dai fans. Felice del successo raggiunto e determinata a non fermarsi, Melissa Satta, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Grazia, ha svelato anche gli svantaggi del successo.

MELISSA SATTA E IL SUCCESSO

La vita di Melissa Satta è piena sia professionalmente che sentimentalmente. Accanto al calciatore Kevin Prince Boatenx, suo marito, ha trovato ciò che cercava. Insieme, formano una bellissima famiglia con il figlio Maddox a cui l’ex velina dedica tutte le sue attenzioni. Nonostante siano tanti i vantaggi dell’essere una donna di successo e molto popolare e dall’avere accanto un uomo altrettanto conosciuto, la Satta non nasconde che ci sono alcune cose a cui rinuncerebbe volentieri. “Il grande svantaggio è che, nel momento in cui vorresti intimità, non ce l’hai più. Mi manca poter andare a cena fuori con mio marito“, ammette Melissa Satta che poi aggiunge: “Anche passeggiare al parco con Maddox è complicato. Lui è piccolo, non sa che cosa vuol dire essere famosi, a volte, quando mi fermano per fare una foto, si spaventa e si mette a piangere. E io, in quel momento, vorrei essere solo ‘Melissa la mamma’, non il personaggio televisivo”.

Nonostante tutto, però, Melissa Satta non ha alcuna intenzione di fermarsi: “Sono ambiziosa, non mi accontento e penso ci possa essere sempre di più”.