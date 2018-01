Cecilia e Ignazio: il lieto annuncio davanti a una folla di fan

Hanno scelto la folla di 3mila fan accorsi per un evento a Civitanova di cui erano ospiti per fare il lieto annuncio. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che secondo Alfonso Signorini non sarebbero arrivati “neanche a mangiare il Panettone” non solo hanno resistito insieme al post-GF e a queste Feste, ma giurano che staranno insieme per tutta la vita.

”Ignazio ha promesso che mi sposerà” ha dichiarato la sorella di Belen davanti alla folla, e quell’anello tempestato di diamanti che da qualche giorno porta al dito sembra confermarlo.

E considerando che poco prima di Natale la piccola Rodriguez aveva annunciato di volere un figlio da lui (“Sotto l’albero ho voglia di diventare mamma. E non scherzo! L’età è giusta. Ho trovato il mio uomo, quello giusto, va bene così. Non voglio diventare mamma da vecchia”), forse dovremmo cominciare a pensare che questi due fanno sul serio.