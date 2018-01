Dolores O’Riordan, il fidanzato ricorda la cantante dei Cranberries morta lunedì

“Take away, TV, pigiama”. Questo il programmino che attendeva Dolore O’Riordan e il fidanzato Olé Koretsky la sera dei 4 gennaio, quando la coppia ha pubblicato l’ultimo selfie su Instagram. Un amore come tanti, il loro, un amore che li univa anche professionalmente dato che Dolores e Olé avevano fondato insieme la band D.A.R.K.

“Se n’è andata la mia amica, la mia partner e la donna della mia vita – ha scritto il musicista sul sito della band – Il mio cuore è spezzato e non potrà mai più ripararsi. Dolores è una bella persona. La sua arte è bella. La sua famiglia è bella. L’energia che irradia e continua ad irradiare è innegabile. Io mi sento perso. Mi manca tantissimo. Continuerò a vagare per questo pianeta per un po’ di tempo ancora, sapendo bene che ormai non c’è un posto su questa Terra per me“.