I fratelli delle Star: quando la somiglianza è incredibile

Se essere “figli di” risulta nella maggior parte dei casi un bel vantaggio, non si può dire lo stesso dei “fratelli/sorelle di”. Quando è tuo fratello o tua sorella a essere famoso, a meno che tu non sia incredibilmente bello o di talento, nella maggior parte dei casi accanto a lui/lei finirai per sfigurare. C’è qualche rara eccezione: pensiamo ai fratelli delle Star di Hollywood che sono riusciti a far carriera nel mondo dello spettacolo grazie all’aiutino del parente famoso ma anche a una bella dose di talento personale, come l’attore Eric Roberts, o la bella Monica Cruz. Esistono anche casi in cui entrambi i fratelli sono ugualmente famosi, come John e Joan Cusack e Jake e Maggie Gyllenhaal. E poi ci sono loro, i fratelli dei “bellissimi”, che oltre a non poter certo ambire ai livelli dei loro fratelli famosi – come d’altronde la maggior parte degli esseri umani – hanno avuto pure la sfortuna di nascere bruttini. Un esempio su tutti? Doug Pitt, fratello del mitico Brad.