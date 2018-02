Boom in casa Kardashian: ha partorito senza dire a nessuno di essere incinta

Boom in casa Kardashian: ha partorito senza dire a nessuno di essere...

Non lo sapeva nessuno, e nonostante l’enorme visibilità della sua famiglia è riuscita a tenere nascosta a tutti la sua gravidanza fino al parto. Poi, con un video intitolato “A nostra figlia”, ha rivelato al mondo di essere diventata mamma.

Stiamo parlando della bella Kylie Jenner: la sorellastra di Kim Kardashian ha dato alla luce una bambina il primo febbraio: “Mi dispiace avervi tenuti all’oscuro di tutto ma ho preferito non portare avanti la gravidanza di fronte al mondo – ha scritto ai follower la showgirl – Mi conosco, e avevo bisogno di prepararmi a questo ruolo nel modo meno stressante possibile. Non c’è un momento pianificato, nessun grande annuncio ben pagato. Grazie alla mia famiglia e ai miei amici per aver tenuto privato questo momento speciale”.