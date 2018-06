Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni: “Benvenuto Marlo!”

La figlia di Natalia Estrada ha partorito: “Benvenuto Marlo”

Il presentatore televisivo Giorgio Mastrota e la showgirl spagnola, naturalizzata italiana, Natalia Estrada sono diventati nonni.

La figlia 22enne, che porta lo stesso nome della madre, Natalia, ha dato al mondo il piccolo Marlo, nato dall’amore tra la giovane ragazzo e il suo fidanzato, Daniel Castillo.





Lo stesso Mastrota aveva anticipato che il bimbo avrebbe avuto un nome himalayano ed è stato sempre lui a dare l’annuncio per primo, con una foto del suo pollicione e il nipotino sullo sfondo.

“Marlo. Mamma Natalia Mastrota. Papà Daniel Castillo.”, ha scritto nonno Giorgio come didascalia alla foto.

Il presentatore è apparso fin da subito felice della notizia dell’arrivo di un nipotino, nonostante la giovane età della figlia. Natalia Estrada, invece, non ha pubblicato nulla a riguardo ma, la figlia, nel corso di un’intervista, ha dichiarato che la mamma l’avrebbe portata in Spagna in un viaggio per sole donne.

Roberto Caccamo