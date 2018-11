Stasera in tv, ecco una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Cielo, Nove e Paramount Channel.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

21:25 – “I bastardi di Pizzofalcone 2” (Fiction) Un uomo, percosso brutalmente e ritrovato in un cantiere della metropolitana, viene portato in coma all’ospedale. L’ispettore Lojacono (Alessandro Gassman) e i suoi collaboratori lo identificano: è un americano in vacanza a Sorrento con sorella e madre, ex diva di Hollywood con l’Alzheimer.

Stasera su Rai 2:

21:20 – “Criminal Minds” (Fiction) Due membri di un gruppo di complottisti e sostenitori delle teorie secondo cui nel New Mexico sono atterrati gli alieni, vengono uccisi a poca distanza l’uno dall’altro.

Stasera su Rai 3:

21:15 – “Report” (Attualità) Ad aprire la puntata è un’anteprima su argomenti vicini alla tecnologia, quotidianità e consumi.

Stasera su Rete 4:

21:25 – “Quarta repubblica” (Attualità) Nicola Porro dedica la serata all’analisi della situazione politica e affronta anche temi d’attualità attraverso i reportage esclusivi degli inviati del programma e in compagnia dei suoi ospiti.

Stasera su Canale 5:

21:20 – “Grande Fratello Vip” (Reality)

00:30 – “X-style” (Moda)

Stasera su Italia 1:

21:20 – “Hunter’s prayer-in fuga” (Film-azione) Lucas (Sam Worthington) è un killer ingaggiato per uccidere la giovane Ella. Ma il piano fallisce perché lui si rifiuta di sparare. I due sono costretti ad allearsi e fuggire attraverso l’Europa: l’unico loro obiettivo è fermare gli assassini della famiglia di Ella e assicurarli alla giustizia.

23:15 – “Tiki Taka: il bello del calcio” (Sport)

Stasera su La7:

21:15 – “Fahrenheit 11/9” (Film-documentario) Mentre New York stava già festeggiando Hillary Clinton, il 9 novembre 2016 veniva eletto presidente degli Stati Uniti Donal Trump.

Stasera su Tv8:

21:10 – “Agente 007: una cascata di diamanti” (Film-spionaggio) James Bond indaga su un furto di diamanti grezzi. Scopre così che la Spectre intende costruire con le gemme un potente laser spaziale montato su un satellite.

Stasera su Nove:

21:25 – “È uno sporco lavoro” (Reality)

22:20 – “È uno sporco lavoro” (Reality)

Stasera su Rai 4:

21:05 – “Il trono di spade” (Telefilm)

00:05 – “Legion” (Film-horror)

Stasera su Rai Movie:

21:10 – “The missing” (Film-western) Maggie vive sola con le sue figlie. Quando la più grande viene rapita da un gruppo di indiani, la donna non si rassegna.

Stasera su Iris:

21:00 – “Seven” (Film-thriller) Il giovane agente Mills viene affiancato all’esperto detective Somerset che sta per andare in pensione. I due devono occuparsi di una serie di agghiaccianti omicidi legati ai sette vizi capitali.

Stasera su Paramount Channel:

21:10 – “Schegge di paura” (Film-thriller) Il cinico avvocato Martin Veil difende un giocane accusato di aver ucciso l’arcivescovo di Chicago. Il legale scopre che la vittima costringeva i ragazzi a girare filmini pornografici.

Stasera su Real Time:

21:10 – “Vite al limite” (Documentario)

00:05 – “Er: storie incredibili” (Documentario)

Stasera su Mediaset 20:

21:00 – “Ritorno al futuro: parte III” (Film-fantastico) Marty McFly riceve una lettera da Brown. Datata 1885, la missiva rivela dove è nascosta la sua macchina del tempo. Marty trova l’auto ma anche una tomba.

