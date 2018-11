Stasera in TV, torna la Champions League: tutte le partite di oggi e dove seguirle.

Dopo una attesa fin troppo lunga, torna a far compagnia questa sera a milioni e milioni di spettatori in giro per tutto il mondo la competizione che mette in palio la coppa dalle grandi orecchie. Si tratta, per distacco, della competizione che desta maggiore interesse. Nel mondo del calcio di certo, ma non solo. E sono davvero tante le gare che meritano attenzione questa sera, a partire, ovviamente, dalla Juventus e dalla Roma.

I bianconeri, infatti, dovranno vedersela in casa con il Valencia, con il discorso qualificazione che al momento non è stato compresso dal KO con lo United. Per quanto riguarda la banda di Eusebio Di Francesco, impegno con una spagnola di maggiore levatura, vale a dire il Real Madrid. Ma non è tutto. Già, perché sono tutte le partite interessanti.

Ecco l’elenco completo. AEK Atene vs Ajax, Bayern Monaco vs Benfica, Hoffenheim vs Shakhtar Donetsk, Olympique Lyonnais vs Manchester City, CSKA Mosca vs Viktoria Plzen e Manchester United vs Young Boys. Oltre, ovviamente, alle due gare che vedono protagoniste le due italiane.

Champions League, dove seguire tutte le partite

Per quanto riguarda l’Italia, tutte le gare potranno essere viste solo ed esclusivamente su Sky Sport. Ci sarà, ovviamente, un ampio prepartita, soprattutto per le gare delle 19.00 ma anche per quelle delle 21.00. A tal proposito, saranno due le gare che si disputeranno alle 19.00, vale a dire AEK vs Bayern e CSKA Mosca vs Viktoria Plzen. Lo spettacolo, dunque, è certamente sul campo ma anche in televisione. Non ti resta altro da fare che accomodarti sul divano e goderti questo entusiasmante calcio!

