Masterchef Italia, momento molto imbarazzante durante l’ultima puntata del talent culinario di Sky, ecco cosa è successo.

Durante l’ultima puntata del talent show culinario più amato della tv italiana, ovvero Masterchef Italia, si consuma un momento davvero imbarazzante. Uno dei concorrenti, nello specifico Alessandro, è stato beccato dallo chef e giudice della gara Bruno Barbieri a fare una cosa davvero poco carina. Alessandro infatti è stato pizzicato da Barbieri mentre assaggiava ciò che stava cucinando in pentola con lo stesso cucchiaio che poi ha riutilizzato per mescolare la pietanza. Una cosa questa che ha letteralmente disgustato lo chef Barbieri che ha ritenuto il gesto di Alessandro inqualificabile. “Non è per niente igienico” ha esclamato Barbieri nel momento in cui ha scoperto ciò che stava facendo il concorrente di Masterchef che, oramai è arrivato alla sua ottava edizione in Italia.

Un gesto che in cucina di certo non passa inosservato, figuriamoci poi se sei davanti a moltissime telecamere e a degli chef stellati che ti devono giudicare. L’assaggio incriminato di Alessandro non è passato inosservato neanche ai telespettatori a casa che hanno commentato il fatto attraverso i social network. Il pubblico, come spesso accade in occasioni come queste, si divide in due fazioni. C’è chi, come Bruno Barbieri, condanna il gesto del concorrente e chi invece è molto più tollerante. “Che orrore quando assaggiate e il cucchiaio lo rimettete in pentola” scrive una telespettatrice su Twitter che la pensa come Barbieri. Ancora un’altra: “Mancano proprio le basi”. Poi come detto, c’è chi si schiera dalla parte di Alessandro e reputa la reazione di Barbieri eccessiva: “Non per dire ma Alessandro ha solo avuto la sfortuna di essere beccato, perché tutti rimettono in pentola il cucchiaio con cui assaggiano”, scrive un utente.