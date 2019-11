Mattino Cinque, Federica Panicucci finisce in lacrime: la conduttrice non riesce a trattenere il momento di grande emozione, ecco cos’è successo in diretta.

Nella settimana dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, molte trasmissioni televisive di punta hanno dedicato uno spazio a questa tematica estremamente delicata e attuale, che ad oggi vede coinvolte ancora troppe donne, vittime della violenza e dei soprusi di alcuni uomini. Anche a Mattino 5 se n’è parlato, in particolare nella puntata odierna. La conduttrice Federica Panicucci ha trattato in particolare alcune storie, ma durante un’intervista non è riuscita davvero a trattenere le lacrime: ecco cos’è successo durante la diretta, che ha portato la presentatrice a un momento di grande commozione.

Federica Panicucci in lacrime a Mattino Cinque: cos’è successo durante la diretta

Federica Panicucci conduce da anni ormai Mattino Cinque, ed è molto apprezzata per la sua professionalità e anche per la sua grande sensibilità. Oggi in particolare ne ha dato la prova. Nella puntata dedicata alle donne, la Panicucci ha intervistato in studio Parviden Kaur, meglio nota come Pinky, la ventottenne di origini indiane residente in provincia di Brescia, che il 20 novembre del 2015 è stata bruciata viva dal suo ex marito, Ajaib Singh, che ha tentato di ucciderla, deturpando il 30% del suo corpo e costringendola a continui interventi in ospedale. L’uomo oggi è in carcere con una condanna a 14 anni più l’espulsione dall‘Italia al momento del rilascio, mentre lei sta cercando pian piano di ricominciare insieme ai suoi figli, un maschio e una femmina, che quella sera hanno visto tutto.

Pinky ha raccontato tutti i terrbili dettagli dell’aggressione, avvenuta quando lei ha comunicato al marito di volersi separare, stanca delle aggressioni verbali e fisiche di cui era vittima da tempo. I primi tempi dopo l’ustione sono stati difficili, la giovane era depressa e pensava di non farcela a ricominciare, fin quando una sera sua figlio l’ha abbracciata forte e le ha detto: ‘Mamma, sei una leonessa, insieme ce la faremo’. Queste parole, che hanno dato a Pinki la forza di combattere, hanno fatto letteralmente piangere Federica Panicucci, che non è riuscita a trattenere la commozione: ‘Lo sapete, quando si tratta di bambini, è così’, ha spiegato, facendo emozionare tutti i presenti in studio.