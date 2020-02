Elisabetta Canalis si mostra con il suo completino per San Valentino

Elisabetta Canalis allo specchio mostra il suo completino per San Valentino: “Me ne sono innamorata”, è incantevole e su Instagram ha mandato tutti in delirio

Elisabetta Canalis diventa sempre più affascinante. Per lei, sembra che il tempo si sia fermato. Il volto angelico e il corpo di una ragazzina: nelle foto che posta su Instagram, l’ex velina di Striscia la Notizia si mette in mostra in tutta la sua bellezza. Di lei, ricordiamo che dopo essersi fidanzata con George Clooney, ha sposato nel 2014 il chirurgo italo americano Brian Perri. Insieme formano davvero una bella coppia, dalla quale è nata anche una splendida bambina: Skyler Eva. Adesso abitano a Los Angeles e l’Italia è un po’ più povera da quando la ‘Eli’ è andata via. Nonostante ciò, non si può che essere felici per la Canalis e per la vita che sta conducendo. Come vediamo dalle sue storie Instagram, fa molto sport e si tiene in forma seriamente. Lo testimoniano scatti come quello che vi proponiamo di seguito.

Elisabetta Canalis mostra il suo ‘completino’ per San Valentino: “Mi sono innamorata di questo body”

Elisabetta Canalis è allo specchio in una foto in cui si mostra con indosso un completino per il suo San Valentino: “Mi sono innamorata di questo body di @intimissimiofficial per la serata più romantica dell’anno. Voi cosa sceglierete? In love with this bodysuit”, scrive nella didascalia che accompagna l’immagine.

Obiettivamente, Elisabetta è incantevole. Poco da aggiungere. E i commenti dei follower lo confermano: “Al di là del body che ti sta d incanto, per me sei una delle donne più belle in assoluto”. E ancora: “Io invece mi sono innamorato di te”. Effettivamente, non è facile restare impassibili di fronte ad una bellezza del genere.

E se tornasse in tv?

Ultimamente, è stata al centro di numerose notizie di gossip che riguardano il rapporto con la sua amica, Maddalena Corvaglia. Eppure, ciò che notiamo è che la Canalis è ancora molto seguita ed amata dal mondo social. E se Elisabetta tornasse in televisione? La ricordiamo ancora in Love Bugs, quando faceva coppia fissa con Fabio De Luigi. Insomma, forse non sarebbe così male riaverla sul piccolo schermo. Non è così?