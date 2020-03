Coronavirus, il programma Rai non andrà in onda per almeno una settimana: la decisione per far fronte all’emergenza.

L’emergenza Coronavirus si fa sentire anche in tv. Sono già parecchi giorni che molte trasmissioni vanno in onda senza pubblico in studio. La prima ad affrontare questo spiacevole inconveniente è stata Babara D’Urso, a Live Non è La D’Urso. Un brutto colpo per molti programmi, in cui il calore del pubblico è davvero fondamentale. È proprio questo il motivo dello stop de La Corrida, che non andrà in onda venerdì 6 marzo. Lo show di Carlo Conti, infatti, si basa soprattutto sui voti del pubblico e sulle simpatiche reazioni di questo durante le esibizioni dei concorrenti. La Corrida, senza pubblico, non può andare in onda. Ecco quale sarebbe la decisione della Rai.

Coronavirus, il programma Rai non andrà in onda: cancellato La Corrida

La Corrida non andrà in onda venerdì 6 marzo 2020. A riportarlo è Davide Maggio. La decisione arriva per far fronte all’emergenza Coronavirus, che nelle ultime settimana ha messo in ginocchio l’Italia. Molte trasmissioni, per questa ragione, vanno già in onda senza pubblico. Ma per un programma come La Corrida sarebbe impossibile andare avanti senza spettatori in studio. La trasmissione, quindi, sarà cancellata, almeno per questa settimana. Non è ancora noto se Carlo Conti potrà tornare in onda il prossimo venerdì o se sarà il caso di aspettare ancora: tutto dipenderà dall’evolversi dell’emergenza Coronavirus. Al posto della trasmissione Rai, questo venerdì, ci sarà uno speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa.

Una decisione triste, quella della sospensione de La Corrida, ma l’allarme Coronavirus interessa, ormai, l’Italia intera. E la decisione di andare in onda senza pubblico non interesserà soltanto i programmi registrati in Lombardia.