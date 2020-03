Belen Rodriguez incanta Instagram: in costume prende il sole in terrazza

Belen Rodriguez incanta Instagram: la showgirl argentina prende il sole in costume prende in terrazza.

Lei è senza dubbio una delle donne più amate del momento. Parliamo di Belen Rodriguez, la meravigliosa showgirl argentina che ormai da anni è entrata nel cuore degli italiani. E non solo per la sua innegabile bellezza: Belen è amata da tutti, uomini e donne, che ne apprezzano la simpatia e la semplicità. Che possiamo senza dubbio ammirare nelle sue apparizioni in tv, ma non solo. È sui social, infatti, che la Rodriguez è una vera e propria star. In particolare su Instagram, dove la moglie di Stefano De Martino ama postare foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi, ai momenti in famiglia, dai tutorial di make-up agli allenamenti in palestra: sul profilo ufficiale di Belen troviamo davvero di tutto. E, poco fa, la Rodriguez ha postato delle stories che non sono passate inosservate. Come tutti, la showgirl si trova a casa, in questo momento così difficile per il nostro Paese. E, in attesa di iniziare la sua lezione di pilates condivisa con i followers, prende il sole in terrazza. Le immagini non passano inosservate, soprattutto perché la bellissima Rodriguez indossa il costume. I followers restano incantati. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez incanta Instagram con le sue ultime stories: in costume prende il sole in terrazza

Basta poco a Belen Rodriguez per attirare l’attenzione dei fan.La bellissima showgirl argentina approfitta della bella giornata per prendere un po’ di sole in terrazza. E le immagini postate nelle sue stories alzano non poco la temperatura sui social. La Rodriguez, infatti, indossa un costume che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Belen si riprende durante la tintarella e posta il video proprio nelle sue stories di Instagram. Ecco uno screen:

Eh si, l‘inquadratura dall’alto infiamma i social. Ma non è tutto: Belen ha ripreso anche le sue meravigliose gambe, zoomando sulla notevole cavigliera che indossa:

Insomma, Belen Rodriguez sa sempre come farsi notare. E, in questi giorni più che mai, la bellissima showgirl ama interagire con i suoi numerosissimi followers. Ai quali sta offrendo anche tantissimi spunti per nuove gustosissime ricette con le quali sbizzarrisi in cucina. E, taggando la Rodriguez nelle foto dei vostri piatti, la bellissima Belen potrebbe ripostarvi proprio sul suo profilo. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!