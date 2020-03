Ascolti tv domenica 22 marzo: ancora un grande successo per ‘Live – Non è la D’urso’

Ascolti tv domenica 22 marzo 2020: ancora un grande successo per ‘Live – Non è la D’urso’, ecco tutti i dati Auditel del dettaglio.

La serata di domenica 22 marzo è stata caratterizzata da una variegata offerta televisiva. Su Rai Uno è andata in onda la seconda puntata di ‘Bella da morire’, la miniserie in 4 episodi con protagonista Cristiana Capotondi nei panni dell’ispettrice specializzata in femminicidi, Eva Cantini. Canale 5, invece, ha proposto la diretta di ‘Live – Non è la D’Urso’, programma di punta di Mediaset, condotto dall’instancabile Barbara D’Urso. La conduttrice ha dato, come sempre, ampio spazio all’informazione sull’emergenza Coronavirus, riservando anche tanti momenti di intrattenimento. Su Rai Due il talk ‘Che Tempo che Fa’, condotto da Fabio Fazio, e poi un’ampia scelta di film. Ma come sono andati gli ascolti televisivi? Ecco tutti i dati Auditel nel dettaglio.

Ascolti tv 22 marzo 2020: Rai Uno si aggiudica la serata, ecco tutti i dati Auditel nel dettaglio

La serata di domenica 22 marzo ha visto il trionfo di Rai Uno in termini di ascolti. La seconda puntata di ‘Bella da morire’ è stata vista da ben 5 milioni e 363mila spettatori, con uno share del 19.22%. Numeri alti, che confermano il successo della serie con Cristiana Capotondi, molto seguita anche la scorsa settimana. Numeri molto positivi anche per Barbara D’Urso. Il suo talk ‘Live – Non è la D’urso’ è stato visto da quasi 3 milioni di telespettatori, con uno share del 13.4%. Molto soddisfatta la conduttrice napoletana, che ha sottolineato il grande successo del suo programma anche su Instagram, con un post in cui ha voluto ringraziare il suo pubblico per averle regalato anche questa volta ottimi ascolti.

2 milioni e 800mila spettatori circa per ‘Che Tempo che Fa’, in onda su Rai Due, che ha ottenuto invece uno share del 9.4%. Il film ‘Jack Reacher: punto di non ritorno’, in onda su Italia Uno, è stato visto invece da circa 2 milioni e 600mila spettatori e ha raggiunto il 9% di share. Il film ‘The Post’, trasmesso da Rai Tre, è stato visto da circa 1 milione e 200mila spettatori, raggiungendo uno share del 4.2%. ‘What Women Want’ su Rete 4, invece, ha ottenuto uno share del 3.6% con circa 930mila spettatori. Infine La7 con ‘Non è l’Arena’ ha raggiunto uno share del 6.8%, con circa 2 milioni e 100mila spettatori.