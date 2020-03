Ascolti tv Giovedì 26 marzo – La fiction Doc-Nelle tue mani ha avuto un enorme successo: subito dopo Quo Vado in onda su Canale 5 e Vendetta Finale su Rai Due. Ecco i dati.

Ieri sera è andata in onda Doc-Nelle tue mani, nuova fiction di Rai Uno: è un medical drama ed ha come attori protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli. La serie è tratta da una storia vera raccontata nel libro ‘Meno dodici’ di Piccioni e Sapegno e narra di come un medico, a causa di un trauma cerebrale, abbia perso la memoria dei suoi ultimi 12 anni e per la prima volta si ritrovi ad essere non più il medico eccellente di sempre ma un semplice paziente. La prima puntata ieri sera ha avuto un enorme successo conquistando ben 7 milioni di telespettatori. Ecco gli ascolti tv di giovedì 26 marzo.

Nella serata di giovedì 26 marzo gli ascolti televisivi li ha vinti la fiction targata Rai: Doc-Nelle tue mani. Il medical drama con Luca Argentero ha conquistato 7 milioni di telespettatori registrando uno share del 26.1 %. Su Canale 5 è andato in onda Quo Vado, di Checcho Zalone, ed ha registrato 4,6 milioni di spettatori con 16.7 % di share. Vendetta Finale su Rai Due è stato scelto da 1429 mila spettatori con il 4.8 % di share. Next in onda su Italia1 ha intrattenuto 1.186.000 spettatori raggiungendo 4.1 % di share. Su Rai 3 Chi l’ha visto?, tornato in onda dopo la sospensione, ha ottenuto un buon riscontro con 1270mila spettatori ovvero uno share 4.7%. Su Rete4 il talk show Dritto e Rovescio è stata la scelta di 1349mila spettatori con il 5.8 % di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.131mila, con share 4.9%. Su Tv8 La Notte dei Record in replica registra 393 mila con l’1,4%. Sul Nove The November Man ha raccolto davanti al video 318 .000 spettatori.