Coronavirus Roma, a Pasqua auto in coda sul Grande raccordo anulare

Coronavirus Roma, traffico sul Grande Raccordo Anulare a Pasqua: “Dove va tutta questa gente?”, auto in coda nel giorno di Pasqua. Cos’è successo…

“Dove va tutta questa gente? Questi sono i romani. Vanno a fare la gita fuori porta”. In un video girato da un operatore sanitario a bordo di un’ambulanza sul Grande Raccordo anulare di Roma si vede un traffico spropositato. Il video, pubblicato da Repubblica, mostra tantissime auto in fila. In fila sulla Tangenziale e sulla Salaria nei giorni di Pasqua. Insomma, non si era detto di restare a casa? “Dove va tutta questa gente?”, si chiede l’uomo che gira il video. E, molto probabilmente, anche tutti quelli che lo stanno guardando in questi minuti.

Nelle giornate di Pasqua e pasquetta, gli italiani sono chiamati ad un altro grande sacrificio: stare lontano da amici e parenti che magari non si vedono già da tanto. Eppure, ecco che sul Grande Raccordo Anulare di Roma spunta il traffico. Tantissime macchine in coda. L’ambulanza percorre la strada sulla corsia d’emergenza e riesce a riprendere l’enorme fila.

Siamo ancora in pena emergenza Coronavirus e gli italiani devono rispettare assolutamente le regole della quarantena. Non si può uscire di casa se non per stretta necessità. Si può andare a fare la spesa, si può andare in farmacia o da un dottore per una visita specialistica. Si può andare anche a lavoro. Ma a Pasqua e pasquetta, di certo, non ci si poteva riversare tutti sull’autostrada per andare a fare la gita fuori porta. Beh, ci si augura che non tutti siano lì per una ‘scampagnata’ in famiglia e che almeno qualcuno sia uscito di casa per necessità. La popolazione romana non ha accolto di buon grado le misure restrittive, a quanto pare. E infatti, stando alle ultime notizie, in tanti hanno cercato di raggiungere le campagne intorno alla capitale. Un buon diversivo per evitare i blocchi della polizia. Polizia che non è evidentemente così facile da raggirare visto che in 25 mila sono stati fermati e 100 sono stati multati.