Chi é Luca Dotto, il famoso e seguitissimo nuotatore italiano? Ecco cosa occorre sapere sulla sua età, fidanzata ed Instagram.

Luca Dotto, ammettiamolo, è uno degli sportivi italiani più apprezzati ed amati dal popolo italiano. Fisico statuario, occhi chiarissimi e capelli biondi, il famoso nuotatore è molto seguito e, come si può chiaramente capire, più che amato ed apprezzato. Ecco, ma cosa sappiamo su di lui? Oltre ad essere un vero e proprio campione nella sua disciplina, pensate, Luca vanta la vittoria di ben due campionati europei, cosa sappiamo sul suo conto? È fidanzato? Quanti anni ha? E, soprattutto, ha un profilo social ufficiale dove poter ‘spulciare’ le sue foto? Beh, decisamente si, ve lo assicuriamo. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire dapprima qualche cosa in più sulla sua vita privata e biografica.

Luca Dotto, chi è? Instagram, età e fidanzata

Luca Dotto è nato a Camposampietro, in Veneto, il 18 Aprile del 1990. La sua più grande passione si manifesta sin da subito. Ed, in particolare, a 16 anni. Quando, ancora un ragazzino, fa il suo debutto nella Nazionali Giovanili. Dapprima dedito al nuoto di dorso, molto preso, si dedicherà a ben altro. Ci riferiamo, quindi, al nuoti in pancia in giù. È proprio con questa ‘modalità, infatti, che il giovane inizia ad ottenere i primi successi. La sua carriera da nuotatore, infatti, decanta 14 ori, 11 argenti e 10 bronzi. Insomma, un curriculum davvero da invidiare. Ma non solo. Perché Luca Dotto ha stabilito anche dei veri e propri record. Peccato per l’infortunio avvenuto nel 2012 che l’ha costretto a restare fuori per più di un mese e mezzo soprattutto durante la preparazione delle Olimpiadi. Tuttavia, nonostante questo, Luca si è rialzato più forte di prima. E, durante i campionati invernali dello stesso anno, il giovane veneto vince una medaglia mondiale.

Dato il suo fascino davvero irresistibile, Luca Dotto attualmente ha una compagna. Dopo la fine della sua relazione con Rossella Fiammingo, anche lei campionessa di sport e, nello specifico, di scherma, il giovane nuotatore ha ritrovato nuovamente la sua felicità accanto a Greta Zuccarello. Non sappiamo da quanto tempo stiano insieme, ma, date le numerose foto e dediche che entrambi si fanno sui rispettivi canali social, sembrerebbe che il loro amore sia davvero smisurato. Sul suo Instagram (il suo nickname è dottolck), infatti Luca è solito condividere, oltre a deliziose e squisite foto di sé, numerosi scatti in compagnia della sua giovanissima e bellissima fidanzata.

Insomma, non sono una coppia bellissima?

Sapete qual è l’altra sua passione?

Nella sua vita, Luca Dotto non ha soltanto il nuoto come sua più grande passione. Ma, come raccontato in una sua recente intervista per Fanpage, c’è molto altro ancora. Per circa cinque anni, infatti, il giovane veneto ha lavorato per Armani. Quindi, se può, senza alcun dubbio, asserire che oltre alla piscina, anche la moda ha un ruolo fondamentale nella sua vita.

Splendido rapporto con la mamma

Nella medesima intervista per Fanpape, Luca Dotto ha anche confessato di avere uno splendido rapporto con sua mamma. Guglielmina Costa, questo è il nome della giovane danne, è anche lei un’allenatrice di nuoto. ‘A lei devo tutto, mi ha sempre sostenuto nei momenti difficili’, si legge.