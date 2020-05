Fedez pubblica su Instagram un messaggio ricevuto di ringraziamento da parte della moglie di un paziente guarito da Covid 19 e curato nel reparto realizzato con la raccolta fondi dei Ferragnez.

Tutti conosciamo bene l’impegno che Fedez e Chiara Ferragni hanno messo nella lotta al Coronavirus. Con la loro raccolta fondi hanno contribuito a creare un ospedale a Milano in pochissimo tempo dedicato proprio alle persone affette da Covid-19. Oggi, dopo molte polemiche, Fedez ha voluto pubblicare nelle sue storie di Instagram un messaggio di ringraziamento da parte di una persona che è stata curata proprio nel centro realizzato dai Ferragnez.

Il messaggio di ringraziamento: “Se sono qui lo devo a Fedez”

Fedez è stato al centro di numerose polemiche proprio legate alla sua raccolta fondi per la realizzazione di un polo specializzato nella lotta al Coronavirus. Oggi però non si è dedicato al raccontare le peripezie giudiziarie cui è sottoposto, ma ha voluto pubblicare il messaggio di una persona che ha aiutato. “Fedez carissimo sono la moglie di un paziente ammalato di Covid19 che grazie al reparto di Terapia Intensiva del San Raffaele, oggi è ancora qui con noi”. Inizia così il messaggio ricevuto da Fedez su Instagram e prosegue con una notizia ancora più emozionante. “Non ti descrivo l’emozione e la gioia della prima videochiamata dopo il risveglio. Le prime parole che mi ha detto sono state: Se sono ancora qui lo devo a Fedez e sua moglie. Li ringrazierò a vita. Niente, volevo farvelo sapere”.

La risposta su Instagram di Fedez

Un messaggio semplice, ma carico di significato e di emozione che Fedez ha voluto postare nelle sue storie aggiungendo il suo pensiero. “Che emozione leggere questo messaggio non ne avete idea” e prosegue “Devo dire però che tutto questo è stato possibile solo grazie alla grande partecipazione di tutte le persone che hanno contribuito a questa iniziativa, noi siamo stati solo un veicolo. Un bellissimo lavoro di squadra”. Il rapper ha così voluto rendere partecipe i suoi fan di questa notizia straordinaria, traslando i ringraziamenti anche a tutti coloro che hanno preso parte alla raccolta fondi.

Le accuse del Codacons

Se non sapete quali sono state le polemiche basti sapere che il Codacons ha querelato Fedez per via delle commissioni applicate alla raccolta fondi di Gofundme per gli ospedali italiani. Secondo Rienzi, direttore del Codacons, la piattaforma avrebbe applicato una commissione del 10% ritenuta ingannevole. Fedez si è duramente scagliato contro queste accuse, ma oggi la battaglia si è spostata nelle aule del tribunale e sarà solo il tempo a dirci come andrà a finire questa brutta storia.