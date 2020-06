Chay Guillory Vite al Limite oggi: come è diventato e le foto incredibili

La storia di Chay Guillory di Vite al Limite oggi: come sta e come è diventata

Chay Guillory 23 anni di Charenton è uno dei protagonisti di Vite al Limite che ha iniziato la trasmissione pesando 271 kg. Come sta oggi Chay è una di quelle domande che si fanno tutti i fan del programma e del Dottor Nowzaradan. Le informazioni sulla sua vita oggi ci sono e sono sorprendenti tanto che guardando le foto su Instagram si farà fatica a riconoscerla.

Vite al Limite, la storia di Chay

Chay Guillory ha una storia molto complicata, come tutti i pazienti del programma Vite al Limite. La sua obesità non deriva da un mera voglia di mangiare, ma da delle problematiche profonde e personali che rendono il cibo l’unica fonte di conforto. Chay vive con i nonni e quando la nonna morì, ha iniziato a rifugiarsi in modo ancora più compulsivo nel cibo. La motivazione che però la spingeva a mangiare così tanto non le era chiara e solo dopo lunghe sedute di terapia grazie al Dottor Nowzaradan e a Vite al Limite è riuscita a capire il perché.

La storia di Chay

Il suo corpo da uomo non lo faceva sentire a suo agio e occhi Chay è diventata una donna, con tanto di marito. Quello è stato sicuramente un passo cruciale per aiutarla a perdere peso.

Come sta oggi Chay?

Oggi Chay Guillory vive in Louisiana e guardando alle foto pubblicate su Instagram rimarrete senza parole. La donna ha seguito alla perfezione la dieta e il cambiamento è stato incredibile. Chay si è anche fidanzata con Patrick e i due, sebbene non si facciano vedere spesso insieme, sembrano essere molto felici e affiatati tanto che si sono sposati nel febbraio 2020.

Come vediamo quindi dalle foto pubblicate sui social, Chay non solo ora è felice, ma ha anche perso moltissimo peso. La sua storia nel programma Vite al Limite è quindi una di quelle realtà di successo che possono servire a motivare tante altre persone che, come lei, hanno difficoltà a perdere peso.