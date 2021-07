Francesco Facchinetti, avete mai visto la sua mamma? “Siete identici”, somiglianza impressionante; il post condiviso sui social non passa inosservato.

È uno dei personaggi più amati del nostro mondo dello spettacolo, Prima cantante, oggi conduttore ed agente dello spettacolo, Francesco Facchinetti è super seguito anche sui social Il suo profilo Instagram conta ben un milione di followers! Con i quali condivide foto e video delle sue giornate, sia per quanto riguarda il lavoro che la vita privata.

E, proprio qualche ora fa, sui social ufficiali di Francesco è apparso un posto dolcissimo, che non poteva passare inosservato. Si tratta degli auguri per la sua amata mamma, nel giorno del suo compleanno. Il suo papà, Roby Facchinetti, lo conosciamo tutti…ma avete mai visto la mamma dell’ex DJ Francesco? Ecco gli scatti che hanno emozionato i fan.

Francesco Facchinetti, avete mai visto la sua mamma? La somiglianza è davvero notevole

Si chiama Rosaria Longoni ed è la mamma di Francesco Facchinetti. La donna è stata legata a Roby Facchinetti per diverso tempo, dopo la fine del suo primo matrimonio con Mirella Costa. La storia tra il cantante dei Pooh e la Longoni non è stata molto duratura, ma dal loro amore è nato proprio Francesco. Che è legatissimo a mamma Rosaria, alla quale dedica spesso messaggi e pensieri sui suoi social. Come ha fatto oggi, 10 luglio, giorno del compleanno della Longoni.

“Auguri mamma, mi hai cresciuto da sola e hai donato la tua vita a me. Ti amo grande come tutto l’universo”, scrive Francesco nel post. Che è stato invaso da una pioggia di likes e commenti:

Commenti ricchi di complimenti e di auguri per la splendida Rosaria, e, in molti, hanno notato la straordinaria somiglianza con il figli. Non solo, per molti utenti anche i figli di Francesco, in particolare Mia, somigliano a nonna Rosaria.

Non possiamo che unirci a tutti e mandare i nostri migliori auguri di cuore alla splendida mamma di Francesco Facchinetti. Buon compleanno Rosaria!