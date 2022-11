Perché Elenoire Ferruzzi indossa la parrucca? Il motivo ti lascerà senza parole

Copia snippet di codice

Elenoire Ferruzzi durante il corso della sua esperienza nella settima edizione del Grande Fratello Vip ha sempre indossato una parrucca, ma ti sei mai chiesto il motivo? Dietro al suo gesto si nasconde probabilmente una motivazione che forse non immagini nemmeno.

Elenoire Ferruzzi ha preso parte alla settima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini diventando una delle concorrenti più irriverenti dell’annata. Purtroppo il suo percorso non è terminato come avrebbe sperato in quanto, a causa dei continui gesti contro Nikita, la produzione ha deciso di mandarla al televoto per lasciare la scelta al pubblico che l’ha eliminata con il 90% dei voti.

Condivisibile o meno il suo atteggiamento nella casa più spiata d’Italia, ha sicuramente dato vita a numerose dinamiche nel reality show di canale 5 e, tra una discussione e l’altra, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare come la gieffina sfoggiasse sempre in questo periodo una parrucca. In molti si sono chiesti il perchè di una scelta così particolare e il portale Biccy non solo ha accolto la curiosità degli utenti della rete ma ha anche rivelato il possibile motivo.

Ecco allora svelato perché Elenoire Ferruzzi indossa sempre la parrucca.

Elenoire Ferruzzi indossa una parrucca al GF Vip: il possibile motivo spiazza tutti

Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip non ha mai parlato dell’argomento ma spesso si è vista nei camerini mentre sistemava la parrucca mostrando i suoi capelli naturali che sono decisamente più scuri rispetto al biondo platino che ha sempre sfoggiato. Ma per quale motivo la concorrente ha voluto coprire la sua chioma naturale con una parrucca? Ecco secondo il noto portale che cosa avrebbe spinto la diva del reality show di canale 5 ad indossare dei capelli non suoi.

“Elenoire infatti è stata molto male a causa del Covid, ha rischiato la vita ed è stata in terapia intensiva per mesi“ ha ricordato il sito. “Quindi è possibile che la sua folta chioma si possa essere rovinata e che quindi la gieffina abbia pensato di dare un bel taglio netto per farla ricrescere più forte” ha osservato il portale, indicando questo come possibile motivo per cui Elenoire Ferruzzi si è sentita spinta ad indossare una parrucca durante il corso del suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Come vedete al Grande Fratello Vip 7 anche le scelte di stile nascondono un segreto tutto da scoprire. E voi, conoscevate questa curiosità circa la concorrente del reality più amato?