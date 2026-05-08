Iannone riparte dalle Harley: il ritorno più inatteso tra motori, sfide e voglia di riscatto

Andrea Iannone torna in pista con Harley-Davidson: nuova sfida mondiale tra adrenalina, polemiche archiviate e voglia di rivincita.

C’è chi sceglie il silenzio, chi una pausa. E poi c’è chi, come Andrea Iannone, decide di ripartire rombando. Meglio ancora se in sella a una Harley-Davidson, simbolo di libertà e carattere, per lasciarsi alle spalle polemiche, gossip e un passato recente più chiacchierato che celebrato.

Il pilota abruzzese è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, probabilmente il più sorprendente: dal 29 maggio sarà tra i protagonisti della Harley-Davidson Bagger World Cup, grazie all’accordo con il team indonesiano Niti Racing. Il debutto avverrà nel suggestivo scenario del Mugello, durante il weekend del Gran Premio d’Italia.

Una nuova sfida mondiale tra Harley e adrenalina

L’ingresso di Iannone nel campionato porta a dieci il numero dei piloti in griglia, aggiungendo esperienza e carisma a una competizione in crescita. L’ex MotoGP e Superbike sarà il secondo italiano in gara, accanto a Filippo Rovelli del team ParkinGo.

Nel box Niti Racing, Iannone condividerà la scena con Oscar Gutierrez, vincitore di gara 2 ad Austin, e Dimas Ekky Pratama. Un mix internazionale che promette spettacolo e competizione serrata.

Dopo il debutto italiano, il calendario proseguirà con diverse tappe fino all’atto conclusivo, previsto in Austria. Un percorso che rappresenta per Iannone non solo una sfida sportiva, ma anche un banco di prova personale.

“Fuori dalla comfort zone”: la filosofia di The Maniac

“Mi piacciono le sfide, soprattutto quando ti portano fuori dalla tua zona di comfort”. Così Iannone ha raccontato il suo approccio a questa nuova avventura.

Le Harley non sono moto qualsiasi: pesanti, potenti, con una personalità forte, richiedono rispetto ma anche coraggio. Ed è proprio questo equilibrio che affascina il pilota: “Sono moto che devi capire e spingere al limite. In questo senso ci somigliamo”.

Nonostante una preparazione ridotta rispetto agli avversari, Iannone non cerca alibi: vuole essere competitivo fin da subito. Il Mugello, pista che conosce alla perfezione, rappresenta il palcoscenico ideale per ripartire davanti al pubblico di casa.

Dai gossip alla pista: un nuovo inizio

Negli ultimi anni, il nome di Iannone è stato spesso accostato più al mondo del gossip che a quello delle corse. Dalla relazione con Elodie, tra alti e bassi, fino alle indiscrezioni mai confermate su Rocio Munoz Morales. Senza dimenticare le frecciate, più o meno velate, con Belen Rodriguez.

Un periodo complesso, che ha finito per oscurare il talento del pilota.

Oggi però lo scenario cambia: meno chiacchiere, più motori. La scelta della Harley-Davidson Bagger World Cup segna simbolicamente una svolta, un ritorno all’essenza del motociclismo fatto di passione, rischio e libertà.

Il rombo delle Harley copre tutto il resto. E per Andrea Iannone, forse, è proprio questo il suono più importante da cui ripartire.