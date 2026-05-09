Dalla TV alla politica: Anna Munafò si candida e punta su Milazzo

Ex Miss Italia e volto noto di Uomini e Donne, Anna Munafò sceglie la politica locale per costruire un futuro migliore per i suoi figli.

Un volto noto della televisione che sceglie di mettersi al servizio della propria comunità. Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne e con un passato a Miss Italia, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative di fine maggio. La sua discesa in campo segna un nuovo capitolo, lontano dai riflettori dello spettacolo e sempre più vicino alla realtà quotidiana della sua città, Milazzo, in Sicilia.

Dalla passerella alla responsabilità civile

La storia di Anna Munafò è quella di un percorso fatto di cambiamenti e scelte coraggiose. Dopo essersi trasferita a Roma per inseguire i sogni nel mondo della moda e della televisione, aveva trovato popolarità grazie alla partecipazione al dating show di Canale 5. Proprio lì era nata la relazione con Emanuele Trimarchi, conclusasi poco dopo lontano dalle telecamere.

Oggi, però, lo scenario è completamente diverso. A spingerla verso la politica è stato un forte senso civico, unito al desiderio di contribuire concretamente al miglioramento della sua città natale. Un ritorno alle origini che sa di consapevolezza e maturità.

La svolta personale: famiglia e futuro

Negli ultimi anni, Anna Munafò ha rivoluzionato la propria vita. Tornata stabilmente in Sicilia, è diventata madre di due figli: Michael, nato dalla relazione con Giuseppe Saporita, e Daniel, arrivato tre anni dopo. Un’esperienza che ha inciso profondamente sulle sue priorità.

Oggi lavora nel settore dell’arredamento, conducendo una vita lontana dai riflettori ma ricca di responsabilità. Proprio il ruolo di madre sembra aver rafforzato la sua determinazione: l’impegno politico nasce anche dalla volontà di costruire un futuro migliore per i suoi figli e per la comunità in cui cresceranno.

Con questa candidatura, Anna Munafò si presenta agli elettori non più come personaggio televisivo, ma come cittadina pronta a mettersi in gioco. Una sfida nuova, che segna l’inizio di una fase tutta da scrivere.