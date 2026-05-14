Michelle Hunziker tra amore e tv: nuova vita con Giulio Berruti e il ritorno in prima serata

Tra gossip, nuovi progetti televisivi e una storia d’amore sempre più ufficiale, Michelle Hunziker si prepara a mesi intensissimi.

Michelle Hunziker continua a essere una delle protagoniste assolute del gossip italiano. Ma se negli anni la conduttrice svizzera è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica, negli ultimi mesi i riflettori si sono accesi ancora di più grazie alla relazione con Giulio Berruti.

Dopo settimane vissute lontano dai flash — almeno nei limiti del possibile — la coppia ha deciso di uscire definitivamente allo scoperto. Prima l’intervista di coppia concessa a un noto settimanale, poi le foto pubblicate sui social e infine la presentazione ufficiale in famiglia: segnali chiari di una relazione ormai vissuta senza più nascondersi.

Ogni contenuto condiviso online da Michelle, dalle immagini più glamour ai video ironici, finisce inevitabilmente per alimentare curiosità e indiscrezioni. Anche la recente vacanza in Puglia, documentata solo in parte sui social, non è sfuggita all’occhio attento dei fan e degli esperti di gossip.

Michelle Hunziker riparte dal lavoro: nuovo progetto in Germania

Archiviati i giorni di relax, Michelle Hunziker è già tornata ai suoi impegni professionali. Nelle ultime ore la conduttrice ha pubblicato una foto in viaggio, mostrando un look decisamente poco estivo e spiegando ai follower di essere diretta in Germania per un nuovo progetto lavorativo.

Per ora, però, nessun dettaglio ufficiale. Michelle ha preferito mantenere il massimo riserbo, alimentando inevitabilmente la curiosità del pubblico.

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Nel frattempo, il suo ritorno in televisione è già molto atteso. Presto sarà infatti protagonista su Canale 5 con Super Karaoke, nuova versione del celebre format che negli anni ’90 contribuì al successo di Fiorello.

Le registrazioni del programma si sono svolte a fine marzo a Ferrara e vedranno la partecipazione di numerosi ospiti musicali, tra cui Raf, Noemi, Serena Brancale e Sal Da Vinci. La data ufficiale della messa in onda non è stata ancora annunciata, ma secondo le indiscrezioni il debutto potrebbe essere molto vicino.

Da “Super Karaoke” a “The 1% Club”: i prossimi impegni tv

Non c’è soltanto Super Karaoke nei piani televisivi di Michelle Hunziker. Grande attesa anche per The 1% Club, adattamento italiano dell’omonimo format britannico.

A parlare delle registrazioni era stata la stessa conduttrice, senza però svelare troppo sul calendario televisivo. Il programma vedrà protagonisti 100 concorrenti chiamati a rispondere a 15 domande di difficoltà crescente.

Il meccanismo è semplice ma originale: si parte da quesiti risolvibili dal 90% del pubblico, fino ad arrivare alla domanda finale, quella a cui riesce a rispondere soltanto l’1% del campione analizzato.

Anche in questo caso, le informazioni sulla data di messa in onda restano ancora limitate. Una cosa però appare certa: per Michelle Hunziker si prospettano mesi intensi, divisi tra nuovi progetti televisivi e una vita privata che continua a far parlare.