5 scherzi ESPLOSIVI da fare ai tuoi amici a Capodanno

Non siamo nemmeno a Natale e tu ti stai già preoccupando di cosa fare a Capodanno? Ecco un video che ti illustra qualche idea geniale (e innocua) per organizzare scherzi davvero esplosivi per i tuoi amici.

Nel video, lo youtuber Vittorio Loffredo illustra e mette in pratica 5 trucchi per creare piccoli e divertenti scherzetti da fare durante il cenone o i festeggiamenti (senza dimenticare di riprendere tutto con il telefonino, sia chiaro)!

Per esempio, lo sapevi che aggiungendo qualche cucchiaino di bicarbonato in una bottiglia di ketchup, creerete una piccola bomba di liquido rosso pronto a spruzzare in faccia al malcapitato che dovesse aprirla per insaporire le sue patatine?

Conoscerete poi il vecchio trucco della Coca Cola con le Mentos, ma perché non fare in modo, con l’aiuto di un piccolo spago, che le caramelline cadano nel liquido quando l’ignara vittima svita il tappo della bottiglia per bere?