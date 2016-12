Papa Francesco chiama in diretta a Uno Mattina

Una sorpresa e un invitato davvero speciale per il compleanno di Unomattina. La storica trasmissione di Rai Uno ha infatti compiuto 30 anni, e tra i tanti messaggi di auguri ricevuti ce n’è stato uno, in particolare, che ha lasciato sgomenti i telespettatori.

Franco Di Mare e Francesca Fialdini, hanno ricevuto una telefonata in diretta niente meno che da Papa Francesco: “Buongiorno. Mi hanno detto che oggi per voi di Unomattina è una data importante, compiete 30 anni di trasmissione – ha esordito il pontefice – Volevo complimentarmi con voi, con gli autori del programma, conduttori, giornalisti, registi, tecnici, impiegati, con tutti coloro che cooperano alla realizzazione di questa trasmissione molto popolare. So che oggi sono presenti anche i direttori di Rai1 e Tg1, un saluto a loro e buon lavoro“.

Per concludere il suo intervento, Papa Francesco ha voluto rivolgere gli auguri di Natale a tutti i telespettatori: “Io vi auguro un Natale cristiano, come è stato fatto il primo quando Dio ha voluto capovolgere i valori del mondo, si è fatto piccolo in una stalla con i piccoli, con i poveri, con gli emarginati. La piccolezza. La piccolezza. In questo mondo dove si adoro tanto il dio denaro, ché il Natale ci aiuti a guardare la piccolezza di questo Dio che ha capovolto i valori. Vi auguro un Santo e un felice Natale. Un abbraccio a tutti“.

Si sa che papa Francesco è un innovatore, ma stavolta non si è aggiudicato un primato dato che nel ’98 fu Giovanni Paolo II il primo Papa a intervenire telefonicamente in una trasmissione televisiva. In particolare, papa Giovanni chiamò Bruno Vespa per ringraziarlo della puntata dedicata ai 20 anni del suo pontificato. Non c’eravate? Non ve lo ricordate? Ecco un video per rinfrescarvi la memoria….