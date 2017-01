Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Tina Cipollari? Tutta la verità

E’ guerra tra Maria De Filippi e Tina Cipollari? A Uomini e Donne sta per scoppiare la bufera? Secondo le indiscrezioni riportate da Blastingnews, a Uomini e Donne potrebbe esserci un colpo di scena.

UOMINI E DONNE, IL RAPPORTO TRA MARIA DE FILIPPI E TINA CIPOLLARI

Tina Cipollari rischia di perdere il posto di opinionista di Uomini e Donne? Secondo quanto si legge su Blastingnews, Maria De Filippi, in una recente intervista, avrebbe rivelato di non aver gradito molto l’atteggiamento della bionda opinionista nei confronti di alcuni protagonisti della trasmissione. Il pubblico ha così pensato ad un possibile addio della Cipollari a Uomini e Donne ma sarà davvero così?

In attesa del ritorno in tv della trasmissione di Maria De Filippi che tornerà ufficialmente in onda lunedì 9 gennaio, possiamo dirvi che, in realtà, Tina Cipollari ricopre ancora il ruolo di opinionista del programma. Nelle ultime registrazioni del trono classico e over, infatti, Tina è sempre stata presente accanto a Gianni Sperti. Nessun cambiamento, dunque, nella trasmissione del pomeriggio di canale 5. La Cipollari resta un punto fermo della trasmissione dell’amore più famosa della televisione italiana.