Antonella Mosetti in ospedale: la meravigliosa dedica della figlia Asia Nuccetelli

Momento delicato per Antonella Mosetti. L’ex lolita di Non è la Rai, reduce dall’avventura nella casa del Grande Fratello si è sottoposta ad un’operazione chirurgica.

ANTONELLA MOSETTI IN OSPEDALE, LA DEDICA DELLA FIGLIA ASIA

Antonella Mosetti è ricoverata all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma. La showgirl ha pubblicato su Instagram una frase accompagnandola dalle seguenti parole: “Piccolo intervento superato”. Poco prima, Antonella Mosetti aveva scatenato la preoccupazione dei fans pubblicando il seguente messaggio: “È così che rimani vivo. Quando soffri tanto da non riuscire a respirare. È così che sopravvivi. Sarai sempre in me”.

A starle vicino in questo momento c’è il fidanzato Gennaro Salerno con cui va tutto a gonfie vele dopo una piccola crisi che aveva fatto pensare alla rottura e la figlia Asia Nuccetelli che, su Instagram, ha scritto una meravigliosa dedica alla madre.

“Sono fiera di te, mamma. Fiera perché hai superato questa brutta cosa con il tuo sorriso migliore, dando forza a tutta la nostra famiglia quando, forse, avevi bisogno tu di tanta forza. Sono state settimane difficili, finalmente ieri è arrivata la bella notizia dopo il tuo ricovero. Sei una grande, sempre insieme in ogni situazione. Ti voglio bene, non so cosa farei senza di te”.