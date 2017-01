Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, a pochi mesi dalle nozze arriva la grande novità!

Quello che è trascorso da pochi giorni è stato il primo Capodanno da marito e moglie per Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Dopo aver coronato il suo sogno d’amore la scorsa estate sposando il compagno e padre di suo figlio, Melissa Satta è pronta a realizzare un altro, grande sogno.

MELISSA SATTA E KEVIN PRINCE BOATENG

Già genitori del piccolo Maddox a cui dedicano tutte le loro attenzioni, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sarebbero pronti ad allargare la famiglia regalando al loro piccolo principe un fratellino o una sorellina. A rivelare la clamorosa indiscrezione è la rubrica Sussurri fra Divi di Novella 2000: “In molti si ostinano a dire che la Satta sarebbe di nuovo in dolce attesa. Persone vicine alla famiglia della showgirl lo danno per certo, ma bisogna andare con i piedi di piombo”.

Per il momento, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non confermano e non smentiscono. Ad oggi, tuttavia, si tratta di una semplice indiscrezione esplosa dopo la pubblicazione di una foto in cui l’ex velina di Striscia la Notizia appare non solo in splendida forma ma senza il minimo filo di pancia che possa far pensare ad una dolce attesa.