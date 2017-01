Sienna Miller: “Maratona di sesso con Ben Affleck. Lui mi ha costretto a…”

Sienna Miller e Ben Affleck sono amici da sempre, e sono rimasti tali anche dopo una vera e propria maratona di sesso durata quasi 9 ore.

D’altra parte non avevano scelta: nel nuovo poliziesco di cui sono protagonisti, Live By Night (“La legge della Notte”), i due attori hanno dovuto girare una lunga serie di scene d’amore che li hanno costretti a sollazzarsi a vicenda per ore: «È stata una maratona – ha confessato ridendo Sienna a E! News – l’abbiamo fatto ovunque: in macchina, al bar…Grazie al cielo, io e Ben siamo come fratello e sorella (…) Non c’è stato imbarazzo. Ma solo tantissime stupide risatine. Lui è davvero molto professionale».

Affleck, che è anche il regista del film, ha addirittura obbligato il direttore della fotografia a continuare a girare alla fine di una scena di sesso per poterla ripetere almeno un paio di volte senza tagli e senza interrompere l’atmosfera e l’intesa che si era creata tra loro. «Questo è successo tre volte e alla terza ho detto: “Stai scherzando?” – ha ricordatto Sienna – e poi mi sono detta, “Non è che vuoi farci capire quali sono le tue vere capacità a letto, Ben?”».

In realtà Ben «voleva solo un’opzione senza tagli. Ma per me è stata la cosa più divertente: una maratona d’amore divertentissima. Ci siamo dovuti fermare perché non riuscivo a smettere di piangere dalle risate».

Il risultato? Giudicherete voi. Intanto vi proponiamo il trailer in italiano del film.