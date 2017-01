Sonia Lorenzini, altro che Alessandro Calabrese e Luca Rufini: ecco per chi ha perso la testa la tronista

Dopo la delusione vissuta con Claudio D’Angelo che ha lasciato Uomini e Donne con Ginevra Pisani con la quale sta vivendo una bella storia d’amore, Sonia Lorenzini ha voltato definitivamente pagina accettando il trono di Uomini e Donne nella speranza di trovare il vero amore.

SONIA LORENZINI, ECCO IL PREFERITO DELLA TRONISTA

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, alla corte di Sonia Lorenzini, giungeranno prima Alessandro Calabrese, reduce dall’importante storia d’amore, ormai finita, con Lidia Vella e Luca Rufini che, dopo aver visto Sonia in tv, ha deciso di lasciare il trono over per corteggiarla. L’ex gieffino e l’ex cavaliere del trono over sono quelli che stanno animando le puntate conquistando le copertine dei giornali. Tra i due, però, spunta un altro corteggiatore per il quale Sonia Lorenzini proverebbe già un forte interesse.

Lui si chiama Mirko Bonalumi e ha già attirato l’attenzione di Sonia nel corso della puntata di presentazione. “Cosa ti affascina maggiormente di un uomo, l’aspetto fisico o l’aspetto mentale?” e lei risponde: “Deve prendermi soprattutto di testa, non ho un prototipo estetico ideale, deve sapermi fare ridere, deve essere una persona umile e semplice“.

Sonia Lorenzini e Mirko Bonalumi sono già usciti in esterna. Tra i due è nato subito un bel feeling che lascia ben sperare per il futuro. E’, dunque, Mirko il preferito di Sonia?