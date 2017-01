Belen Rodriguez e Stefano De Martino fissano la data del nuovo incontro: le parole sui social commuovono

Belen Rodriguez non smette di stupire. La showgirl argentina continua ad essere seguitissima dai fans e dai paparazzi, sempre alla ricerca di nuovi particolari sulla sua vita privata.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO, FISSATA LA DATA PER LA SEPARAZIONE

Dopo essersi incontrati in montagna, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si rivredanno presto. Purtroppo, però, stavolta, l’incontro non sarà piacevole. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, infatti, si rivedranno il prossimo 24 gennaio per la prima udienza per la separazione. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si rivedranno così in Tribunale per discutere delle questioni economiche relative alla separazioni e dell’affidamento di Santiago.

Nel frattempo, la showgirl argentina commuove i fans con delle splendide parole pubblicate sui social. “Non mi accontento mai. Mai, mai! Forse questo è il mio difetto peggiore o il mio pregio maggiore. Amo le cose pure e, quando queste non lo sono più, non provo più gli stessi sentimenti di prima, anche se ci penso. Non voglio vivere una vita contaminata. Non mi voglio accontentare perché mi dicono che dovrebbe essere così. Mi voglio sentire appagata, amata anche quando cado. L’amore non si vede solo davanti alle cose belle. L’amore rimane quando i momenti diventano brutti. Spesso diciamo “ti amo” senza dare un senso con i fatti a queste parole. L’amore va accompagnato dalle azioni. Io questo voglio, e questo avrò. Mi hanno sempre fatto tenerezza le persone che hanno perdonato tutto, una, due, tre volte, e si sono bevute tutto senza reagire. Sai perché? Perché non si amano. E se non ami te stesso, non potrai amare nessun altro. Bisogna avere profondo rispetto per le persone, ma soprattutto per noi stessi. Ecco, queste cose le sto imparando bene solo adesso”.