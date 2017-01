Isola dei Famosi 2017, Giulia De Lellis non ci sarà: spunta il clamoroso motivo!

Dopo Wanna Marchi e Stefania Naboile che, secondo le ultime indiscrezioni non parteciperanno all’Isola dei Famosi 2017, secondo quanto riporta il Vicolo delle news, in Honduras non ci sarà neanche Giulia De Lellis.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ECCO PERCHE’ GIULIA DE LELLIS NON CI SARA’

Stando a quello che scrive il Vicolo delle News, Giulia De Lellis non farà parte del cast dell‘Isola dei Famosi 2017 e non parteciperà neanche al televoto per scegliere una delle concorrenti. Il famoso televoto è stato aperto nella scorsa puntata di Domenica Live tra Desiree Popper, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello che fece perdere la testa ad Alessandro Calabrese, Giulia Calcaterra, ex velina di Striscia la Notizia ed Elena Morali, ex concorrente de La Pupa e il Secchione.

Quali sono i motivi dell’assenza di Giulia De Lellis all’Isola dei Famosi 2017? Al momento le motivazioni restano top secret ma sarebbe stata una decisione della fidanzata di Andrea Damante.

Per l’Isola dei Famosi 2017 che partirà il 30 gennaio, oltre al televoto di cui sopra, ci sarà anche un’altra sfida che sarà decisa dal pubblico tra Raz Degan e Sergio Muniz. Come invece svela Gossip Fanpage, è certa la presenza di Samantha De Grenet, da lei stessa confermata: “La notizia è vera! Avrò bisogno della vostra positività e di sentire che mi continuate a seguire con lo stesso affetto. Non sarà un’avventura” semplicissima” ma sicuramente sarà un’esperienza che scaverà profondamente dentro di me e che mi lascerà tanto…Spero di non deludervi”.