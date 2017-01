Barbara D’Urso e l’amore: “Rimorchio tanto, ma solo uomini…”

Non fa che parlare d’amore nei suoi spazi pomeridiani su Canale 5, eppure Barbara D’Urso è da anni che non si mostra con un uomo nelle occasioni speciali.

Il motivo? Certo i corteggiatori non le mancano, ma la conduttrice sembra attrarre solo quelli sbagliati. “Rimorchio tanto ma poi non concludo nulla. Con me ci provano o quelli troppo piccoli o gli sposati” ha ammesso la D’Urso durante una puntata di Pomeriggio Cinque.

E chissà se con quel “troppo piccoli” si riferisce a Simone Susinna, il modello di 22 anni con il quale Barbara è stata paparazzata diverse volte l’anno scorso, durante quelli che sembravano veri e propri appuntamenti romantici. La D’Urso ha sempre smentito che tra lei e Simone ci fosse più di una bella amicizia, ma il dubbio rimane. Da qualche tempo, comunque, Barbara sembra aver chiuso anche con lui.

D’altra parte nella vita della conduttrice per ora ci sono i due figli Giammauro ed Emanuele, nati dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, tanti impegni lavorativi e fin troppe polemiche da sedare (l’ultimo smacco alla D’Urso è arrivato dall’appello lanciato da Fiorello contro la tv spazzatura).