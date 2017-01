Alessia Marcuzzi VS Ilary Blasi: “Abbiamo stili diversi”

Intervistata dal settimanale Chi su colei che l’ha sostituita negli studi del Grande Fratello, Alessia Marcuzzi non si è mostrata particolarmente solidale con la collega, e ha voluto sottolineare le differenze tra loro: “Io eabbiamo due stili diversi. Non è facile prendere in mano una macchina complessa come quella del reality, dove si mette in gioco anche chi conduce, non solo i concorrenti, facendo emergere la propria personalità”.

“Credo sia importante anche chi si ha di fianco: Signorini è il numero uno perché riesce a completare la conduttrice rispettando gli spazi e sapendo intervenire al momento giusto” ha aggiunto la conduttrice, ben conscia che il giornale che la intervistava appartiene proprio al suo Alfonso.

Alessia ci tiene a sottolineare che quella di non condurre il Grande Fratello è stata una decisione sua: “Quando ne abbiamo parlato per la prima volta, qualche anno fa, convenni con l’azienda che, se avessi condotto l’Isola, non avrei potuto condurre un altro reality con personaggi famosi. Sono molto legata al Grande Fratello tradizionale e quello lo rifarei perché mi sono affezionata alle storie di persone comuni che diventano conosciute attraverso il programma, ho studiato le personalità di ragazzi che non avevano nessun tipo di filtro rispetto alla notorietà ed era il vero esperimento del GF. Questo per dire che non è stata una decisione improvvisa, c’è stato un ragionamento molto tempo prima”.