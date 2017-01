Maddalena Corvaglia e il marito Stef Burns si sono lasciati

L?ex velina Maddanela Corvaglia e il chitarrista di Vasco, Stef Burns, si erano sposati 6 anni fa con un matrimonio in grande stile capitanato dallo stesso Vasco e con l’immancabile damigella d’onore: Elisabetta Canalis.

Il loro (un po’ come tutti, all’inizio) sembrava un grande amore, soprattutto dopo la nascita, a settembre del 2011, della piccola Jamie. Eppure qualcosa si è rotto, e non sappiamo se è successo all’improvviso o se è già da un po’ che una nube ha oscurato quel “per sempre” pronunciato nel 2011. In questi giorni Maddalena è con l’amica di sempre, Elisabetta, in quel di Los Angeles. Forse (anche) per affrontare uno degli aspetti più duri di una separazione: l’annuncio al resto del mondo.

«I matrimoni non finiscono, come pensavo, quando finisce l’amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più. Quando si è insieme e ci si sente più soli di quando si è soli – ha scritto a bruciapelo l’ex velina su Instagram, sotto a una foto del suo matrimonio – Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa “importante”, “portare dentro”: sarà sempre nel mio cuore. Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell’universo, nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo».

«Ma ora si volta pagina e io e Jamie siamo pronte, mano nella mano, a percorrere questo meraviglioso viaggio insieme» conclude la Corvaglia.