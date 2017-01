Sanremo 2017: tutti i compensi di Carlo Conti e degli ospiti

E’ tutto pronto per Sanremo 2017 che prenderà il via su Raiuno dal 7 all’11 febbraio. A condurre la kermesse musicale dal Teatro Ariston saranno Carlo Conti e Maria De Filippi che, nel corso delle cinque serate, verranno affiancati da tanti ospiti importanti.

SANREMO 2017, TUTTI I COMPENSI

Se Maria De Filippi parteciperà a Sanremo 2017 gratuitamente, non sarà così per il conduttore Carlo Conti e gli ospiti. A svelare i primi compensi è La Stampa secondo cui al conduttore e direttore artistico della kermesse, Carlo Conti, andranno ben 650 mila euro, 100 mila in più rispetto allo scorso anno. 50 mila euro a testa per gli ospiti annunciati Tiziano Ferro, Ricky Martin e Mika.

“Se prima Conti portava a casa una cifra di almeno un milione di euro l’anno, è chiaro che con un incarico in più il conduttore avrà avuto un equo ritocco”, scrive La Stampa.

Incertezza sulla presenza di Maurizio Crozza che se dovesse salire sul palco dell’Ariston porterebbe a casa 120mila euro. Quali saranno i compensi degli altri big? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.