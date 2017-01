Il Segreto, anticipazioni dal 23 al 28 dicembre: Emilia lascia Puente Vejo, il Jaral distrutto, Francisca sempre più spietata

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto.

IL SEGRETO 23 GENNAIO

Cesar propone ad Emilia di andare a vivere con lui a Malaga. Francisca accoglie la gente che dice di aver visto la Vergine del Cammino e decide di aiutarla. Severo convince Lucas e Sol a lasciare Puente Vejo per iniziare una nuova vita insieme ma Eliseo ricompare all’improvviso.

IL SEGRETO 24 GENNAIO

Donna Francisca annuncia di aver visto la Vergine del Cammino. Eliseo, stanco dei Santacruz, decide di accettare l’offerta della signora Ramirez de la Prada. Emilia non sa se vivere la sua storia d’amore con Cesar ma nel frattempo fa una rivelazione scioccante su Onesimo. Rosario è in via di guarigione e Alfonso sembra tornato sulla retta via.

IL SEGRETO 25 GENNAIO

Eliseo rinuncia a Sol e lascia La Quinta. Alla locanda giunge la notizia della morte di Quintina e Hipolito rimane sconvolto. Emilia ha deciso di partire per Malaga con Cesar e lo comunica ad Alfonso. Dolores e Gracia dubitano della vera identità di Onesimo e cercano di scoprire la verità.

IL SEGRETO 26 GENNAIO

Emilia annuncia il suo trasferimento a Malaga con Cesar. Raimundo comprende le ragioni di sua figlia mentre Prado e Matias reagiscono malissimo alla notizia. Francisca fa in modo che tutti gi abitanti di Puente Vejo si rechino alla processione pur di non fare andare nessuno alla festa organizzata dai Mella. Alla Quinta, dopo un brindisi in onore di Sol, tutti gli ospiti hanno un malore mentre al Jaral scoppia un incendio.

IL SEGRETO 27 GENNAIO

L’incendio scoppiato al Jaral non lascia scampo agli abitanti della casa. Gracia ricorda che prima di perdere i sensi Hipolito le aveva chiesto di sposarla ma non ne è molto sicura. Mauricio si sente responsabile per aver impedito agli ospiti narcotizzati a Miel Amarga di andare a prestare soccorso al Jaral.

IL SEGRETO 28 GENNAIO

Candela e Sol cadono vittime di un’imboscata organizzata da Eliseo. Hipolito chiede di nuovo a Gracia di sposarlo. Francisca e Mauricio hanno un chiarimento ma il capomastro è convinto che la Montenegro sia responsabile dell’incendio scoppiato al Jaral.