“George Michael aveva scritto questa nuova canzone prima di morire”

Se alla notizia della morte di George Michael avete sofferto non solo per la perdita del grande uomo che era ma anche per la consapevolezza che non avreste mai più ascoltato un suo nuovo brano, consolatevi.

Il DJ e produttore inglese Naughty Boy ha rivelato alla BBC di aver collaborato con l’artista nelle quattro settimane precedenti alla morte per la stesura di un nuovo brano: “Non escludo che la canzone possa davvero uscire sul mercato, è davvero bella, solo un po’ dolce amara”.

Si è trattato di un progetto in cui “non erano coinvolte grandi etichette discografiche” ha aggiunto il DJ. “Ero solo un suo grande fan, da sempre. Avevo sempre avuto voglia di collaborare con lui e così ci eravamo messi al lavoro“.

Insomma, è questione di poco, ma presto potremo riprovare per l’ultima volta l’ebrezza di ascoltare un nuovo brano di George Michael!