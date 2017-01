Claudio Sona prima di Uomini e Donne: lo avevate notato in quest’altro programma?

Claudio Sona ha raggiunto la popolarità mediatica grazie alla partecipazione a Uomini e Donne in veste di primo tronista gay. Grazie al programma di Maria De Filippi, Claudio ha conosciuto il suo Mario Serpa e, almeno per il momento, la storia tra i due sembra proseguire a gonfie vele (se avevate sentito voci su una presunta crisi sappiate che sono già state ampiamente smentite).

Ma Uomini e Donne non è stata la prima esperienza televisiva dell’ex tronista. Nel 2013, infatti, Claudio partecipò come concorrente ad Avanti un Altro.

Al suo ingresso in studio, Claudio ha riscosso un grande successo tra il pubblico femminile. “Ma che fai alle donne?” ha chiesto stupito Paolo Bonolis. “Veramente è la prima volta che mi capita….” ha risposto timidamente Claudio. Presentandosi, l’imprenditore veronese ha chiarito di non essere fidanzato, rinnovando l’entusiasmo del pubblico in studio.