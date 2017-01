Sonia Lorenzini, ancora un duro colpo per la tronista: Claudio D’Angelo svela tutto

Ancora un duro colpo per Sonia Lorenzini. La tronista è al centro di un’accesa polemica per il presunto accordo con il corteggiatore Federico Piccinato. secondo quanto ha rivelato nella scorsa puntata di Uomini e Donne, l’ex corteggiatore e compagno di Claudio Sona, Mario Serpa, Sonia e Federico non solo si conoscerebbero da diversi mesi ma sarebbero anche d’accordo per la scelta finale.

SONIA LORENZINI, IL DURO ATTACCO DI CLAUDIO D’ANGELO

In attesa di capire se la segnalazione di Mario Serpa sarà vera, ad attaccare la tronista di Uomini e Donne è anche Claudio D’Angelo, il tronista che Sonia Lorenzini ha corteggiato per mesi e che poi ha preferito Ginevra Pisani con cui ha da poco iniziato una convivenza.

Ai microfoni del settimanale Vero, Claudio D’Angelo ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di Sonia Lorenzini. “Lei sosteneva di essere innamorata di me ma poi, dopo due settimane, ha deciso di salire sul Trono. Mi chiedo: com’è possibile essere pronti a una nuova storia d’amore dopo così poco tempo? Lascio al pubblico le considerazioni. Un giorno era capace di fare un gesto eclatante nei miei confronti e poi il successivo magari non si presentava a una nostra esterna, perché ferita da chissà cosa. Non ci si comporta così. In amore bisogna sempre venirsi incontro. Sin dal mio arrivo a Uomini e Donne avevo detto che cercavo una donna che potesse integrarsi con quello che ho costruito. A volte era lei a dettare le regole, sulla base del suo carattere, e questo non mi piaceva”.

Solo parole positive, invece, per la fidanzata Ginevra Pisani: “Fuori dagli studi ho avuto la conferma di quanto Ginevra sia desiderosa di costruire il suo futuro con me al fianco”.