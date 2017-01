Uomini e Donne: Manuel Vallicella pronto all’addio: la mossa clamorosa della corteggiatrice Carmen

Manuel Vallicella è pronto a lasciare il trono di Uomini e Donne. Il tronista veronese, dopo essere partito con grandissimo entusiasmo, ha lentamente perso l’energia. Manuel Vallicella, infatti, in netta difficoltà, ha annunciato di essere pronto a lasciare il programma di Maria De Filippi.

UOMINI E DONNE, LA MOSSA DI CARMEN PER MANUEL VALLICELLA

Nonostante il suo trono sia partito alla grande, Manuel Vallicella non riesce ad abituarsi al suo nuovo ruolo. L’ansia da prestazione sta mettendo in netta difficoltà l’ex corteggiatore di Ludovica Valli che, nel corso dell’ultima registrazione, ha rivelato a Maria De Filippi di non riuscire neanche a dormire la notte. Il probabile addio di Manuel Vallicella ha messo in allarme non solo la redazione di Uomini e Donne che sta già cercando il probabile sostituto ma anche le sue corteggiatrici.

La più preoccupata dell’addio di Manuel Vallicella è Carmen, la corteggiatrice preferita di Manuel che ha scelto di corteggiarlo dopo aver conosciuto anche Luca Onestini. Per cercare di convincere Manuel a restare sul trono di Uomini e Donne, sui social, Carmen ha scritto: “Agisci sempre e non fermarti MAI”. Carmen, dunque, sta facendo l’ultimo, clamoroso tentativo per convincere Manuel a non lasciare il trono? In attesa di scoprirlo, anche Raffaella Mennoia ha commentato sui social la difficoltà di Manuel Vallicella. “Quest’anno tutto molto complicato…”, ha fatto sapere l’autrice storica del programma di Maria De Filippi.