Massimo Ceccherini vuole (già) lasciare l’Isola dei Famosi: il VIDEO

Durante la puntata di martedì sera, i naufraghi si sono lamentati delle condizioni in cui sono costretti a vivere anche a causa del maltempo. “L’Isola dei Famosi è dura, non è un albergo in cui chiedi il breakfast la mattina con il cambio di asciugamani!” li ha ammoniti Vladimir Luxuria, tra gli applausi del pubblico.

Massimo Ceccherini, in particolare, nonostante la carica iniziale (la sua battuta su Alessia Marcuzzi e Simona Ventura è già virale) sembra già privo di stimoli. “Io mi voglio ritirare – ha dichiarato il comico toscano in diretta – perché sono un ‘pacco’ io e siete bravi voi“.

“Non mi va più – ha continuato il neo naufrago – e poi non mi piace Luxuria che fa ogni volta le lezioncine… pure io ho fatto l’Isola, e prima di lei (Ceccherini partecipò all’Isola dei Famosi 11 anni fa ma fu espulso a causa di una bestemmia in diretta, n.d.r) che non si facesse tanto la ganza per favore! Stai un po’ calmina e non fare l’arrogante, perché è facile parlare da lì!”.

L’opinionista gli ricorda che è sull’Isola anche per riscattarsi dalla precedente esperienza, ma l’attore non vuole sentire ragioni: “Siamo in una capanna in 15, ho dormito sotto l’acqua, morivo di freddo… ho 52 anni, non son mica un ragazzo! Ho dormito in una pozza… “.

Ceccherini poi se la prende con l’isola (non il programma, proprio l’isola), che al contrario di quella in cui era stato la volta scorsa non offre cocco e paguri per salvarsi dagli attacchi di fame: “Non siamo noi che dobbiamo ritirarci: è quest’isola che si deve ritirare! Non è più un’isola… è un garage!“.

La conclusione, tuttavia, è inaspettata: “Comunque io rimango” urla Ceccherini tra l’entusiasmo di pubblico e naufraghi.